美国与伊朗接触消息传出后油价下跌——The National

10月29日上午，在有关美国就伊朗问题展开外交努力的消息传出后，油价下跌。布伦特原油价格在阿联酋时间7时48分降至每桶114.10美元，此前一个交易日上涨超过1%。美国WTI原油交易价格高于每桶101美元，The National报道。

致伊朗方面的信件

《华尔街日报》援引美国官员的话报道称，美国副总统J.D.万斯已致信伊朗国家安全委员会主席莫森·雷扎伊。该报称，目的是恢复和平谈判。

美国总统唐纳德·特朗普对记者表示，他没有指示万斯与伊朗方面接触。据他所述，这封信涉及医疗用品以及为有需要的人提供的其他援助。

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这些外交举措增加了达成解决方案的希望，但市场参与者仍在考虑围绕冲突的不确定性，以及中东石油供应进一步中断的风险。

波动性与瑞银预测

前一日，布伦特原油收于每桶115.32美元，上涨1.3%。WTI上涨2.9%，至每桶102.78美元。阿联酋国民银行首席经济学家兼研究主管尼克·施塔特米勒指出，由于影响地区产量和基础设施的事件，油价仍然波动。

瑞士银行瑞银预计，到年底布伦特原油将维持在每桶110美元附近。瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃将这一预测归因于全球库存减少、大部分计划中的战略储备释放完成、高昂的运费、油轮数量有限，以及中国恢复进口石油。

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