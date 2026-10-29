Ceny ropy spadły rano 29 października po doniesieniach o dyplomatycznych wysiłkach USA dotyczących Iranu. Cena ropy Brent o godz. 7:48 czasu ZEA spadła do 114,10 dolara za baryłkę po wzroście o ponad 1% podczas poprzedniej sesji. Amerykańska ropa WTI była notowana powyżej 101 dolarów za baryłkę, podaje The National.

List do strony irańskiej

The Wall Street Journal, powołując się na amerykańskich urzędników, poinformował, że wiceprezydent USA J.D. Vance wysłał list do Mohsena Rezaiego, przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Według publikacji celem było wznowienie rozmów pokojowych.

Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że nie polecił Vance’owi skontaktować się ze stroną irańską. Jak stwierdził, list dotyczył produktów medycznych i innej pomocy dla osób jej potrzebujących.

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Kroki dyplomatyczne zwiększyły nadzieje na uregulowanie sytuacji, jednak uczestnicy rynku nadal uwzględniają niepewność wokół konfliktu oraz ryzyko dalszych zakłóceń dostaw ropy z Bliskiego Wschodu.

Zmienność i prognoza UBS

Poprzedniego dnia Brent zakończyła handel na poziomie 115,32 dolara za baryłkę, zyskując 1,3%. WTI zdrożała o 2,9%, do 102,78 dolara za baryłkę. Główny ekonomista i szef działu badań Emirates NBD Nick Stadtmiller zauważył, że ceny pozostają zmienne z powodu wydarzeń wpływających na regionalne wydobycie i infrastrukturę.

Szwajcarski bank UBS oczekuje, że pod koniec roku Brent będzie utrzymywać się w pobliżu 110 dolarów za baryłkę. Analityk UBS Giovanni Staunovo wyjaśnił prognozę spadkiem światowych zapasów, zakończeniem znacznej części planowanych uwolnień rezerw strategicznych, wysokimi kosztami frachtu, ograniczoną liczbą tankowców oraz wznowieniem importu ropy przez Chiny.

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