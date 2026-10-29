Shell niemal podwoił kwartalny zysk do 10,8 mld dolarów — CNBC

Koncern energetyczny Shell niemal podwoił skorygowany zysk kwartalny w ujęciu rocznym — do 10,8 mld dolarów. Firma poinformowała również o rekordowej marży rafineryjnej, podaje CNBC.

Zysk przekroczył oczekiwania

Rok wcześniej skorygowany zysk Shell, który firma wykorzystuje jako miarę zysku netto, wyniósł 5,4 mld dolarów. Konsensus prognoz analityków ankietowanych przez LSEG zakładał wynik na poziomie 9,92 mld dolarów.

Według CNBC wzrost wskaźnika był spowodowany wyższymi cenami surowców oraz globalnym niedoborem produktów naftowych w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie i wojną Rosji przeciwko Ukrainie.

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Rekordowa marża rafineryjna

Szacunkowa marża rafineryjna Shell osiągnęła 42 dolary za baryłkę. To więcej niż poprzedni rekord wynoszący 28,04 dolara za baryłkę, odnotowany w drugim kwartale 2022 roku.

Skup akcji

Firma ogłosiła również program skupu własnych akcji o wartości 5 mld dolarów, przewidziany na najbliższe trzy miesiące.

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