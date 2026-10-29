Doosan Enerbility wyprodukuje dla NuScale moduł zbiornika ciśnieniowego SMR — Korea Herald
Południowokoreańska firma Doosan Enerbility otrzymała od amerykańskiego dewelopera małych reaktorów modułowych NuScale Power kontrakt na produkcję kluczowego komponentu reaktora. Umowa przewiduje wyprodukowanie pierwszego modułu górnej części zbiornika ciśnieniowego reaktora — URPV — dla projektu małego reaktora modułowego NuScale.
Komponent dla reaktora
URPV jest górną częścią zbiornika ciśnieniowego reaktora, w którym znajduje się chłodziwo o wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Według Doosan Enerbility kontrakt rozszerza współpracę obu firm na komercyjną produkcję wyposażenia reaktorowego, informuje Korea Herald.
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Zatwierdzona konstrukcja
Konstrukcja małego reaktora modułowego NuScale jako pierwsza w USA uzyskała zatwierdzenie Komisji Regulacji Jądrowych USA. Małe reaktory modułowe są opracowywane z myślą o obniżeniu kosztów budowy i skróceniu czasu realizacji: kluczowe komponenty są produkowane jako moduły, które następnie montuje się na placu budowy.