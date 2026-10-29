Południowokoreańska firma Doosan Enerbility otrzymała od amerykańskiego dewelopera małych reaktorów modułowych NuScale Power kontrakt na produkcję kluczowego komponentu reaktora. Umowa przewiduje wyprodukowanie pierwszego modułu górnej części zbiornika ciśnieniowego reaktora — URPV — dla projektu małego reaktora modułowego NuScale.

Komponent dla reaktora

URPV jest górną częścią zbiornika ciśnieniowego reaktora, w którym znajduje się chłodziwo o wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Według Doosan Enerbility kontrakt rozszerza współpracę obu firm na komercyjną produkcję wyposażenia reaktorowego, informuje Korea Herald.

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Zatwierdzona konstrukcja

Konstrukcja małego reaktora modułowego NuScale jako pierwsza w USA uzyskała zatwierdzenie Komisji Regulacji Jądrowych USA. Małe reaktory modułowe są opracowywane z myślą o obniżeniu kosztów budowy i skróceniu czasu realizacji: kluczowe komponenty są produkowane jako moduły, które następnie montuje się na placu budowy.

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