Южнокорейская компания Doosan Enerbility получила от американского разработчика малых модульных реакторов NuScale Power контракт на производство ключевого компонента реактора. Соглашение предусматривает изготовление первого модуля верхней части корпуса реактора — URPV — для проекта малого модульного реактора NuScale.

Компонент для реактора

URPV представляет собой верхнюю часть корпуса реактора, в котором находится теплоноситель с высокой температурой и давлением. По данным Doosan Enerbility, контракт расширяет сотрудничество двух компаний до коммерческого производства реакторного оборудования, сообщает Korea Herald.

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Одобренная конструкция

Конструкция малого модульного реактора NuScale стала первой в США, получившей одобрение Комиссии ядерного регулирования США. Малые модульные реакторы разрабатывают с расчетом на снижение затрат на строительство и сокращение сроков сооружения: основные компоненты изготавливают в виде модулей, которые затем собирают на строительной площадке.

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