Міненерго США зобов’язалося надати Constellation $5 млрд позик — TechCrunch

У США Міністерство енергетики зобов’язалося надати компанії Constellation Energy $5 млрд позик для збільшення потужності восьми атомних електростанцій. Компанія планує модернізувати 11 наявних реакторів, а сукупна додаткова генерувальна потужність має становити приблизно 1,1 гігавата, повідомляє TechCrunch.

Модернізація реакторів

Constellation планує провести так зване підвищення потужності реакторів — галузевий термін для розширення їхньої генерації. Це може передбачати використання урану з вищим рівнем збагачення та оновлення обладнання для роботи за вищих рівнів потужності.

Зобов’язання щодо позики ще має бути остаточно оформлене. У Constellation заявили, що фінансування може знизити вартість залучення коштів для проєктів, на які компанія вже зобов’язалася витратити понад $7 млрд. За її даними, ці інвестиції мають додати 1080 мегаватів ядерної потужності.

До програми входять шість електростанцій в Іллінойсі — Braidwood, Byron, Clinton, Dresden, LaSalle та Quad Cities, а також Calvert Cliffs у Меріленді й Limerick у Пенсильванії.

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Постачання для дата-центрів

Більшу частину або всю додаткову генерацію на семи з восьми станцій уже придбали або законтрактували Google, Amazon чи Meta. Google є підтвердженим покупцем додаткової електроенергії з Limerick у Пенсильванії та чотирьох станцій в Іллінойсі. Amazon купуватиме електроенергію з Calvert Cliffs, а Meta фактично викуповує всю генерацію АЕС Clinton.

Міністерство енергетики США заявило, що позика підтримає доступне та надійне електропостачання американських домогосподарств і бізнесу. Водночас TechCrunch зазначає, що доказів зниження тарифів для побутових споживачів завдяки новим ядерним потужностям немає. Constellation не повідомила, чи проєкти збережуть або знизять ціни на електроенергію, і не підтвердила TechCrunch твердження уряду про їхню доступність для споживачів.

Google, Amazon і Meta шукають додаткові енергетичні потужності для дата-центрів, зокрема пов’язаних зі штучним інтелектом. Здешевлення фінансування модернізації може поліпшити фінансові результати Constellation, технологічних компаній або обох сторін.

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