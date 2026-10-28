W Stanach Zjednoczonych Departament Energii zobowiązał się udzielić firmie Constellation Energy pożyczek o wartości 5 mld dolarów na zwiększenie mocy ośmiu elektrowni jądrowych. Spółka planuje zmodernizować 11 istniejących reaktorów, a łączna dodatkowa moc wytwórcza ma wynieść około 1,1 gigawata, informuje TechCrunch.

Modernizacja reaktorów

Constellation planuje przeprowadzić tak zwane zwiększenie mocy reaktorów — branżowy termin oznaczający rozszerzenie ich zdolności wytwórczych. Może to obejmować wykorzystanie uranu o wyższym stopniu wzbogacenia oraz modernizację sprzętu do pracy przy wyższych poziomach mocy.

Zobowiązanie pożyczkowe musi jeszcze zostać sfinalizowane. Constellation oświadczył, że finansowanie może obniżyć koszt pozyskiwania środków na projekty, na które firma już zobowiązała się wydać ponad 7 mld dolarów. Według spółki inwestycje te mają dodać 1080 megawatów mocy jądrowej.

Program obejmuje sześć elektrowni w Illinois — Braidwood, Byron, Clinton, Dresden, LaSalle i Quad Cities — a także Calvert Cliffs w Maryland oraz Limerick w Pensylwanii.

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Dostawy dla centrów danych

Większość lub całość dodatkowej produkcji energii w siedmiu z ośmiu elektrowni została już kupiona lub zakontraktowana przez Google, Amazon lub Meta. Google jest potwierdzonym nabywcą dodatkowej energii elektrycznej z Limerick w Pensylwanii oraz czterech elektrowni w Illinois. Amazon będzie kupował energię elektryczną z Calvert Cliffs, a Meta faktycznie wykupuje całą produkcję elektrowni jądrowej Clinton.

Departament Energii USA oświadczył, że pożyczka wesprze dostępne cenowo i niezawodne dostawy energii elektrycznej dla amerykańskich gospodarstw domowych i firm. Jednocześnie TechCrunch zauważa, że nie ma dowodów na to, iż nowe moce jądrowe obniżą taryfy dla odbiorców indywidualnych. Constellation nie poinformował, czy projekty utrzymają lub obniżą ceny energii elektrycznej, i nie potwierdził TechCrunch twierdzenia rządu o ich dostępności cenowej dla konsumentów.

Google, Amazon i Meta poszukują dodatkowych mocy energetycznych dla centrów danych, w tym związanych ze sztuczną inteligencją. Obniżenie kosztów finansowania modernizacji może poprawić wyniki finansowe Constellation, firm technologicznych lub obu stron.

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