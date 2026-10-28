卡塔尔国有企业卡塔尔能源公司（QatarEnergy）将液化天然气供应的不可抗力延长至2026年底。据OilPrice报道，这将影响冬季来临前向欧洲和亚洲的合同供应。

对意大利的供应

意大利能源进口商和供应商Edison表示，已收到卡塔尔能源公司关于延长不可抗力的通知，该不可抗力自2026年4月起生效。Edison称，这家卡塔尔公司在12月底前将无法向意大利Adriatic LNG终端再交付三船液化天然气。

针对巴基斯坦和孟加拉国的卡塔尔液化天然气供应不可抗力也被延长至年底。孟加拉国国有公司Petrobangla的一名消息人士告诉路透社，该公司正试图采购额外的现货货物，但这将显著增加进口成本并加剧财政压力。

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天然气成本上涨

据OilPrice估计，巴基斯坦将在冬季数月花费超过10亿美元，以确保液化天然气供应。该国政府计划在现货市场购买十船天然气，价格约为根据长期合同从卡塔尔供应的液化天然气价格的两倍。

该媒体称，经由霍尔木兹海峡的液化天然气流量尚未在显著规模上恢复。10月28日，作为欧洲天然气交易基准的荷兰TTF枢纽近期货合约价格上涨1.5%。截至阿姆斯特丹时间8时30分，其价格为每兆瓦时108.51美元，即97.53欧元——为2022年能源危机以来的最高水平。

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