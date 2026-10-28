中国油气公司PetroChina第三季度实现净利润518.4亿元人民币，合77.8亿美元。这比去年同期的422.9亿元人民币增长21.6%，OilPrice报道称，并援引该公司的交易所公告。

财务业绩

前九个月，PetroChina净利润增长21.9%，至1557.8亿元人民币。该公司同期营收增长7%，至2.32万亿元人民币。该媒体将季度利润增长归因于与伊朗的战争背景下油气价格上涨。

在上半年，PetroChina已录得1039.4亿元人民币的创纪录利润。这是其半年利润首次超过1000亿元人民币。

石油产量和燃料销售下降

与此同时，该公司前九个月的运营指标在多个业务板块出现恶化。石油产量下降2.2%，至6.986亿桶，即日产256万桶。其中，5.904亿桶产自中国境内的油田。

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炼油量下降3.7%，至日产367万桶。汽油、柴油和航空燃料的总销量下降5.1%，至1.1466亿吨，国内销量下降5.7%，至8452万吨。中国柴油销量下降8.2%，汽油销量下降4.3%，而航空燃料销量增长1.1%。

天然气和化工业务增长

PetroChina商品天然气产量增长2.3%，至40694亿立方英尺。国内天然气销量增长1%，至1787亿立方米。乙烯产量增长26.4%，达到846万吨。

PetroChina前九个月的资本支出从一年前的1775亿元人民币降至1594亿元人民币。

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