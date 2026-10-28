Китайская нефтегазовая компания PetroChina в третьем квартале получила чистую прибыль в размере 51,84 млрд юаней, или $7,78 млрд. Это на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 42,29 млрд юаней, сообщает OilPrice со ссылкой на биржевое сообщение компании.

Финансовые результаты

За девять месяцев чистая прибыль PetroChina выросла на 21,9% — до 155,78 млрд юаней. Выручка компании за этот период увеличилась на 7%, до 2,32 трлн юаней. Издание связывает рост квартальной прибыли с более высокими ценами на нефть и газ на фоне войны с Ираном.

В первом полугодии PetroChina уже зафиксировала рекордную прибыль в размере 103,94 млрд юаней. Это был первый случай, когда ее полугодовая прибыль превысила 100 млрд юаней.

Добыча нефти и продажи топлива снизились

В то же время операционные показатели компании за девять месяцев ухудшились в нескольких сегментах. Добыча нефти сократилась на 2,2%, до 698,6 млн баррелей, или 2,56 млн баррелей в сутки. Из этого объема 590,4 млн баррелей были добыты на месторождениях в Китае.

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Переработка нефти уменьшилась на 3,7% — до 3,67 млн баррелей в сутки. Совокупные продажи бензина, дизельного и авиационного топлива упали на 5,1%, до 114,66 млн тонн, а внутренние продажи — на 5,7%, до 84,52 млн тонн. Продажи дизельного топлива в Китае сократились на 8,2%, бензина — на 4,3%, тогда как реализация авиационного топлива выросла на 1,1%.

Рост газового и химического направлений

Товарная добыча газа PetroChina выросла на 2,3%, до 4 069,4 млрд кубических футов. Внутренние продажи газа увеличились на 1%, до 178,7 млрд кубометров. Производство этилена выросло на 26,4% и достигло 8,46 млн тонн.

Капитальные расходы PetroChina за девять месяцев снизились до 159,4 млрд юаней против 177,5 млрд юаней годом ранее.

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