Chińska spółka naftowo-gazowa PetroChina osiągnęła w trzecim kwartale zysk netto w wysokości 51,84 mld juanów, czyli 7,78 mld dolarów. To o 21,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdy wskaźnik wyniósł 42,29 mld juanów, informuje OilPrice, powołując się na komunikat giełdowy spółki.

Wyniki finansowe

W ciągu dziewięciu miesięcy zysk netto PetroChina wzrósł o 21,9% do 155,78 mld juanów. Przychody spółki w tym okresie zwiększyły się o 7%, do 2,32 bln juanów. Publikacja wiąże wzrost kwartalnego zysku z wyższymi cenami ropy i gazu w związku z wojną z Iranem.

W pierwszym półroczu PetroChina odnotowała już rekordowy zysk w wysokości 103,94 mld juanów. Był to pierwszy przypadek, gdy jej półroczny zysk przekroczył 100 mld juanów.

Wydobycie ropy i sprzedaż paliw spadły

Jednocześnie wskaźniki operacyjne spółki za dziewięć miesięcy pogorszyły się w kilku segmentach. Wydobycie ropy spadło o 2,2%, do 698,6 mln baryłek, czyli 2,56 mln baryłek dziennie. Z tej ilości 590,4 mln baryłek wydobyto na złożach w Chinach.

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Przerób ropy zmniejszył się o 3,7%, do 3,67 mln baryłek dziennie. Łączna sprzedaż benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego spadła o 5,1%, do 114,66 mln ton, a sprzedaż krajowa — o 5,7%, do 84,52 mln ton. Sprzedaż oleju napędowego w Chinach zmniejszyła się o 8,2%, benzyny — o 4,3%, podczas gdy sprzedaż paliwa lotniczego wzrosła o 1,1%.

Wzrost w segmentach gazowym i chemicznym

Produkcja gazu handlowego PetroChina wzrosła o 2,3%, do 4 069,4 mld stóp sześciennych. Krajowa sprzedaż gazu zwiększyła się o 1%, do 178,7 mld metrów sześciennych. Produkcja etylenu wzrosła o 26,4% i osiągnęła 8,46 mln ton.

Nakłady kapitałowe PetroChina w ciągu dziewięciu miesięcy spadły do 159,4 mld juanów wobec 177,5 mld juanów rok wcześniej.

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