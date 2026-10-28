Филиппины ведут переговоры с Саудовской Аравией и США о хранении нефти в стране. Власти стремятся защититься от резких колебаний цен на топливо на фоне войны вокруг Ирана, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на министра энергетики Шерон Гарин.

Переговоры о резервах

По словам Гарин, Манила также обсуждает хранение нефти с Японией, Кувейтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Австралией. Филиппины, импортирующие почти все необходимые энергоресурсы, стремятся нарастить запасы после того, как удары США и Израиля по Ирану в феврале нарушили поставки.

Саудовская Аравия на этой неделе объявила о предварительной договоренности хранить свою нефть в подземных хранилищах Сингапура с 2027 года. Филиппины параллельно сотрудничают с Токио над созданием региональных нефтяных резервов, которые должны дополнить национальные запасы.

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Хранилище в Батаане и риски Эль-Ниньо

В 2027 году Филиппины планируют построить в Батаане первый государственный резервуар для стратегического запаса нефти. Сейчас страна располагает запасами топлива на 55 дней при минимальном требовании в 15 дней. В частных хранилищах находится 1 млн баррелей нефти.

Правительство планирует постепенно увеличить объем стратегических запасов до уровня, достаточного на 60 дней, поровну распределив их между сырой нефтью и нефтепродуктами. Среднесуточное потребление нефтепродуктов на Филиппинах в мае составило около 78 млн литров, или примерно 490,6 тыс. баррелей.

Гарин также заявила, что в первой половине 2027 года из-за явления Эль-Ниньо производство электроэнергии на гидроэлектростанциях страны может сократиться примерно на 60%, а солнечная генерация — на 20%. Для компенсации дефицита Филиппины намерены увеличить производство электроэнергии на дизельных и газовых станциях.

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