Китай будет платить за российский газ на 56% меньше в 2026 году — OilPrice

Государство-агрессор Россия в 2026 году будет поставлять Китаю трубопроводный газ по средней цене около 248 долларов за тысячу кубометров. Для других иностранных клиентов «Газпрома» за пределами стран бывшего СССР средняя цена составит 562 доллара за тысячу кубометров, сообщает OilPrice со ссылкой на The Moscow Times, которое цитирует документацию российской Госдумы.

Разница в цене

Таким образом, цена для Китая будет примерно на 56% ниже, чем для других зарубежных покупателей «Газпрома». По данным издания, Москва рассчитывает постепенно сократить скидки для китайского рынка в последующие годы.

Оценка Carnegie Russia Eurasia Center свидетельствует, что Китай платит Туркменистану за газ до 60 долларов за тысячу кубометров больше, чем за российский. Старший научный сотрудник центра Сергей Вакуленко отметил, что разрыв России с европейским рынком оставил «Газпрому» значительные запасы газа на Ямальском полуострове в Сибири, для которых нет покупателей, и это усиливает переговорные позиции Пекина.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Переговоры по новому газопроводу

Переговоры о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» также зашли в тупик из-за спора о цене, пишет OilPrice со ссылкой на связанные с Китаем медиа. Вакуленко одновременно указал, что обострение отношений между США и Китаем, а также нестабильность на Ближнем Востоке могут подтолкнуть Пекин к сокращению импорта сжиженного природного газа в пользу трубопроводных поставок.

В материале отмечается, что на фоне западных санкций и усилий Европейского союза по снижению зависимости от российского газа китайские закупки остаются для Москвы важным источником поступлений.

Читай нас в