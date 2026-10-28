侵略国俄罗斯将在2026年以每千立方米约248美元的平均价格向中国供应管道天然气。对于前苏联国家以外的其他俄罗斯天然气工业股份公司外国客户，平均价格将为每千立方米562美元。OilPrice援引《莫斯科时报》的报道指出，该报引用了俄罗斯国家杜马的文件。

价格差异

因此，中国的价格将比俄罗斯天然气工业股份公司的其他外国买家低约56%。该媒体称，莫斯科预计将在未来几年逐步减少对中国市场的折扣。

卡内基俄罗斯欧亚中心的评估显示，中国向土库曼斯坦购买天然气的价格，比购买俄罗斯天然气每千立方米最多高出60美元。该中心高级研究员谢尔盖·瓦库连科指出，俄罗斯与欧洲市场的决裂使俄罗斯天然气工业股份公司在西伯利亚亚马尔半岛留下了大量没有买家的天然气储备，这加强了北京的谈判地位。

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新天然气管道谈判

OilPrice援引与中国有关联的媒体报道称，关于建设“西伯利亚力量-2”天然气管道的谈判也因价格争议陷入僵局。瓦库连科同时指出，美中关系恶化以及中东局势不稳定，可能促使北京减少液化天然气进口，转而选择管道供应。

报道指出，在西方制裁和欧盟减少对俄罗斯天然气依赖的努力背景下，中国的采购仍是莫斯科重要的收入来源。

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