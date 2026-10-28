Państwo-agresor Rosja będzie w 2026 roku dostarczać Chinom gaz rurociągowy po średniej cenie około 248 dolarów za tysiąc metrów sześciennych. Dla innych zagranicznych klientów Gazpromu spoza państw byłego ZSRR średnia cena wyniesie 562 dolary za tysiąc metrów sześciennych, informuje OilPrice, powołując się na The Moscow Times, który cytuje dokumentację rosyjskiej Dumy Państwowej.

Różnica w cenie

Tym samym cena dla Chin będzie o około 56% niższa niż dla innych zagranicznych nabywców Gazpromu. Według publikacji Moskwa liczy na stopniowe ograniczanie rabatów dla chińskiego rynku w kolejnych latach.

Ocena Carnegie Russia Eurasia Center wskazuje, że Chiny płacą Turkmenistanowi za gaz nawet o 60 dolarów za tysiąc metrów sześciennych więcej niż za gaz rosyjski. Starszy analityk centrum Siergiej Wakulenko zaznaczył, że zerwanie Rosji z rynkiem europejskim pozostawiło Gazpromowi znaczne zapasy gazu na Półwyspie Jamalskim na Syberii, dla których nie ma nabywców, co wzmacnia pozycję negocjacyjną Pekinu.

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Negocjacje w sprawie nowego gazociągu

Negocjacje dotyczące budowy gazociągu „Siła Syberii 2” również znalazły się w impasie z powodu sporu o cenę, pisze OilPrice, powołując się na media powiązane z Chinami. Wakulenko jednocześnie wskazał, że zaostrzenie relacji między USA a Chinami, a także niestabilność na Bliskim Wschodzie mogą skłonić Pekin do ograniczenia importu skroplonego gazu ziemnego na rzecz dostaw rurociągowych.

W materiale zaznaczono, że w obliczu zachodnich sankcji i działań Unii Europejskiej na rzecz zmniejszenia zależności od rosyjskiego gazu chińskie zakupy pozostają dla Moskwy ważnym źródłem dochodów.

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