Губернатор нигерийского штата Борну Бабагана Зулум выступил против планов Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) перевезти из штата оборудование для разведки нефти в бассейне озера Чад. Об этом сообщает Premium Times Nigeria. Заявление он сделал в Майдугури во время визита председателя совета директоров NNPCL Ахмаду Мусы Киды.

По словам Зулума, компания объясняла планируемое перемещение техники необходимостью ее сохранности, соображениями безопасности и техническим обслуживанием. В то же время губернатор заявил, что Майдугури является безопасным городом, а оснований для вывоза оборудования, предназначенного для проекта в бассейне озера Чад, нет.

Возражения относительно ремонта

Зулум сообщил, что власти штата узнали о начале перемещения части техники без предварительного уведомления. Он также упомянул о намерении отправить оборудование в штат Тараба для ремонта. Губернатор настаивал, что ремонт можно выполнить в Борну, и раскритиковал отсутствие консультаций с властями штата.

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Охрана мест разведки

Губернатор опроверг, что разведку приостановили из-за нестабильной ситуации с безопасностью. По его словам, для охраны операций NNPCL на площадках в бассейне озера Чад привлекли сотни военных и полицейских, вооруженных участников Civilian Joint Task Force, а также местных охотников и членов отрядов самообороны, охраняющих тяжелую технику.

Зулум заявил, что после возобновления работ на этих площадках не было зафиксировано инцидентов в сфере безопасности, а предыдущие перерывы носили административный характер. Он добавил, что штат получил официальное уведомление от NNPC Energy Services Limited о возобновлении полевых работ.

Ахмаду Муса Кида со своей стороны признал улучшение ситуации с безопасностью в Майдугури и сообщил, что в штат вернулись разведывательные группы и семьи работников. Масштабное бурение в Борну NNPCL начала в мае 2023 года на скважине Wadi-B в общине Туба района местного самоуправления Джере.

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