尼日利亚博尔诺州州长巴巴加纳·祖卢姆反对尼日利亚国家石油有限公司（NNPCL）计划将用于乍得湖盆地石油勘探的设备运出该州。据Premium Times Nigeria报道，他在迈杜古里会见NNPCL董事会主席艾哈迈杜·穆萨·基达期间作出这一表态。

祖卢姆表示，该公司将设备迁移解释为出于设备保全、安全考虑和维护需要。但州长称，迈杜古里是一座安全的城市，没有理由将用于乍得湖盆地项目的设备运走。

对维修安排的异议

祖卢姆表示，州政府在未获事先通知的情况下得知部分设备已开始转移。他还提到计划将设备运往塔拉巴州维修。州长坚持认为维修可以在博尔诺州进行，并批评未与州政府协商。

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勘探地点的保护

州长否认勘探因安全局势不稳定而暂停。他说，为保护NNPCL在乍得湖盆地地点的作业，已部署数百名军人和警察、Civilian Joint Task Force的武装成员，以及负责看守重型设备的当地猎人和自卫队成员。

祖卢姆表示，这些地点恢复工作后未记录到安全事件，而此前的中断具有行政性质。他补充说，该州已收到NNPC Energy Services Limited关于恢复现场作业的正式通知。

艾哈迈杜·穆萨·基达则承认迈杜古里安全局势有所改善，并表示勘探团队和员工家属已返回该州。NNPCL于2023年5月在杰雷地方政府区图巴社区的Wadi-B井开始在博尔诺州进行大规模钻探。

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