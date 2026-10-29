Gubernator nigeryjskiego stanu Borno Babagana Zulum sprzeciwił się planom Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) dotyczącym przewiezienia ze stanu sprzętu do poszukiwań ropy naftowej w basenie Jeziora Czad. Poinformował o tym Premium Times Nigeria. Oświadczenie złożył w Maiduguri podczas wizyty przewodniczącego rady dyrektorów NNPCL Ahmadu Musy Kidy.

Według Zuluma spółka wyjaśniała planowane przeniesienie sprzętu koniecznością jego zabezpieczenia, względami bezpieczeństwa oraz konserwacją. Jednocześnie gubernator stwierdził, że Maiduguri jest bezpiecznym miastem i nie ma podstaw do wywożenia sprzętu przeznaczonego dla projektu w basenie Jeziora Czad.

Zastrzeżenia dotyczące napraw

Zulum poinformował, że władze stanu dowiedziały się o rozpoczęciu przenoszenia części sprzętu bez wcześniejszego powiadomienia. Wspomniał również o zamiarze wysłania sprzętu do stanu Taraba w celu naprawy. Gubernator podkreślił, że naprawy można przeprowadzić w Borno, i skrytykował brak konsultacji z władzami stanu.

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Ochrona miejsc poszukiwań

Gubernator zaprzeczył, że poszukiwania wstrzymano z powodu niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa. Jak powiedział, do ochrony operacji NNPCL na stanowiskach w basenie Jeziora Czad zaangażowano setki żołnierzy i policjantów, uzbrojonych członków Civilian Joint Task Force, a także lokalnych myśliwych i członków oddziałów samoobrony, którzy pilnują ciężkiego sprzętu.

Zulum oświadczył, że po wznowieniu prac na tych stanowiskach nie odnotowano żadnych incydentów związanych z bezpieczeństwem, a wcześniejsze przerwy miały charakter administracyjny. Dodał, że stan otrzymał oficjalne powiadomienie od NNPC Energy Services Limited o wznowieniu prac terenowych.

Ahmadu Musa Kida ze swojej strony uznał poprawę sytuacji bezpieczeństwa w Maiduguri i poinformował, że do stanu wróciły zespoły poszukiwawcze oraz rodziny pracowników. NNPCL rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę wiercenia w Borno w maju 2023 roku przy odwiercie Wadi-B w społeczności Tuba na obszarze samorządu lokalnego Jere.

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