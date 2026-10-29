Украинские силы за последние месяцы осуществили более 100 атак беспилотниками на нефтеперерабатывающие заводы в России — государстве-агрессоре. По данным OilPrice, которое ссылается на The Wall Street Journal, целями атак стали около 30 НПЗ, представляющих 80% общих перерабатывающих мощностей страны.

До атак мощность российской переработки составляла 6,1 млн баррелей в сутки. Консалтинговая компания Industrial Info Resources оценивает, что совокупная мощность поврежденных предприятий сократилась до 1,6 млн баррелей в сутки.

Как отмечает OilPrice, на фоне ударов по топливной инфраструктуре Россия ранее запретила экспорт дизельного топлива и ограничила экспорт бензина. Издание считает, что это ухудшило ситуацию с мировыми поставками топлива.

Россия заявляет о восстановлении переработки

Reuters со ссылкой на неназванные источники в отрасли сообщал, что объемы переработки в России выросли на 25% между началом и второй половиной октября — примерно до 5 млн баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, восстанавливать НПЗ позволило использование оборудования местного производства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время OilPrice подчеркивает, что наращивание переработки не означает полного возвращения к прежним объемам, а риск новых атак на российские объекты сохраняется.

Давление на мировой рынок топлива

По оценке OilPrice, проблемы с переработкой в России накладываются на повреждения нефтеперерабатывающей инфраструктуры в государствах Персидского залива. Йеменские хуситы заявили об атаке на саудовский НПЗ Рас-Таннура мощностью 550 тыс. баррелей в сутки, однако власти Саудовской Аравии этот удар не подтвердили.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил, что цены на нефть и природный газ останутся высокими и в следующем году, а цены на нефтепродукты еще выше. OilPrice связывает это с ограниченными возможностями быстро компенсировать потерю перерабатывающих мощностей.

Читай нас в