近几个月来，乌克兰部队对侵略国俄罗斯的炼油厂发动了100多次无人机袭击。据OilPrice援引《华尔街日报》报道，约30座炼油厂成为袭击目标，占该国总炼油能力的80%。

在袭击发生前，俄罗斯的炼油能力为每日610万桶。咨询公司Industrial Info Resources估计，受损企业的合计产能已降至每日160万桶。

OilPrice指出，在燃料基础设施遭袭的背景下，俄罗斯此前禁止出口柴油，并限制汽油出口。该媒体认为，这加剧了全球燃料供应形势。

俄罗斯称炼油业务已恢复

路透社援引未具名行业消息人士报道称，俄罗斯的炼油量在10月初至10月下半月期间增长了25%，达到约每日500万桶。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，使用本土生产的设备使炼油厂得以恢复。

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与此同时，OilPrice强调，增加炼油量并不意味着完全恢复至此前水平，对俄罗斯设施发动新袭击的风险仍然存在。

全球燃料市场承压

OilPrice评估称，俄罗斯的炼油问题与波斯湾国家炼油基础设施受损相叠加。也门胡塞武装宣称袭击了沙特阿拉伯拉斯坦努拉炼油厂，该厂产能为每日55万桶，但沙特阿拉伯当局未证实此次袭击。

国际能源署执行主任法提赫·比罗尔警告称，石油和天然气价格明年仍将维持高位，而石油产品价格更高。OilPrice将此归因于快速弥补炼油能力损失的空间有限。

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