Ukraińskie siły przeprowadziły w ostatnich miesiącach ponad 100 ataków dronami na rafinerie ropy naftowej w Rosji, państwie-agresorze. Według OilPrice, powołującego się na „The Wall Street Journal”, celem ataków było około 30 rafinerii, które odpowiadają za 80% całkowitych zdolności przerobowych kraju.

Przed atakami rosyjskie zdolności przerobowe wynosiły 6,1 mln baryłek dziennie. Firma konsultingowa Industrial Info Resources ocenia, że łączna zdolność uszkodzonych zakładów spadła do 1,6 mln baryłek dziennie.

Jak zauważa OilPrice, w obliczu uderzeń w infrastrukturę paliwową Rosja wcześniej zakazała eksportu oleju napędowego i ograniczyła eksport benzyny. Publikacja uważa, że pogorszyło to sytuację w zakresie światowych dostaw paliw.

Rosja twierdzi, że odbudowała przerób

Reuters, powołując się na nienazwane źródła w branży, informował, że wolumen przerobu w Rosji wzrósł o 25% między początkiem a drugą połową października — do około 5 mln baryłek dziennie. Według wicepremiera Rosji Aleksandra Nowaka odbudowę rafinerii umożliwiło wykorzystanie sprzętu produkcji krajowej.

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Jednocześnie OilPrice podkreśla, że zwiększenie przerobu nie oznacza pełnego powrotu do wcześniejszych wolumenów, a ryzyko nowych ataków na rosyjskie obiekty pozostaje.

Presja na światowy rynek paliw

Według oceny OilPrice problemy z przerobem w Rosji nakładają się na uszkodzenia infrastruktury rafineryjnej w państwach Zatoki Perskiej. Jemeńscy Huti oświadczyli, że zaatakowali saudyjską rafinerię Ras Tanura o mocy 550 tys. baryłek dziennie, jednak władze Arabii Saudyjskiej nie potwierdziły tego uderzenia.

Dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol ostrzegł, że ceny ropy i gazu ziemnego pozostaną wysokie również w przyszłym roku, a ceny produktów naftowych są jeszcze wyższe. OilPrice wiąże to z ograniczonymi możliwościami szybkiego zrekompensowania utraty zdolności przerobowych.

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