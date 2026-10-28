В 2025 году солнечная генерация в мире превысила выработку электроэнергии на атомных станциях на 13%. Объем произведенной солнечной электроэнергии достиг 2778 ТВт·ч, сообщает OilPrice.

Для сравнения, в 2015 году солнечные электростанции в мире произвели 256 ТВт·ч электроэнергии, тогда как атомная генерация составила 2576 ТВт·ч. Сооснователь аналитического центра Ember Дейв Джонс в комментарии BBC назвал превышение солнечной энергетикой показателей всех атомных электростанций мира чрезвычайным показателем.

Снижение стоимости панелей

Одним из факторов роста солнечной энергетики издание называет резкое удешевление оборудования. Цены на фотоэлектрические панели с 2010 года сократились на 90%. Основная часть развития солнечной энергетики пришлась на Китай, а более доступные китайские панели способствовали распространению солнечной генерации в других странах.

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По данным OilPrice, глобальные мощности солнечной энергетики примерно удваивались каждые три года. Издание также отмечает, что все большую долю спроса на солнечные решения формируют развивающиеся страны и растущие рынки.

Роль аккумуляторов

Распространению крышных солнечных систем также способствует снижение цен на батареи. Это, в частности, позволяет сочетать солнечные панели с системами накопления электроэнергии и частично компенсировать зависимость генерации от времени суток. Профессор энергетической и климатической политики Оксфордского университета Ян Розенов заявил BBC, что в солнечных регионах системы солнечной генерации с накоплением энергии уже регулярно стоят меньше, чем новые электростанции на ископаемом топливе.

OilPrice со ссылкой на Yale Environment 360 пишет, что около 63% развивающихся рынков в Африке, Азии и Латинской Америке получают большую долю генерации от солнечной энергетики, чем США. Среди таких стран издание называет Бразилию, Чили, Сальвадор, Марокко, Кению и Намибию. В Пакистане, по его данным, быстро растет установка домашних солнечных систем и аккумуляторов.

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