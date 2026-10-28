W 2025 roku światowa produkcja energii słonecznej przewyższyła produkcję energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych o 13%. Produkcja energii słonecznej osiągnęła 2778 TWh, informuje OilPrice.

Dla porównania, w 2015 roku elektrownie słoneczne na świecie wyprodukowały 256 TWh energii elektrycznej, podczas gdy produkcja jądrowa wyniosła 2576 TWh. Współzałożyciel think tanku Ember, Dave Jones, w komentarzu dla BBC nazwał przewyższenie przez energetykę słoneczną wyników wszystkich elektrowni jądrowych na świecie nadzwyczajnym wskaźnikiem.

Spadek cen paneli

Jednym z czynników wzrostu energetyki słonecznej, według publikacji, jest gwałtowny spadek kosztów sprzętu. Ceny paneli fotowoltaicznych od 2010 roku spadły o 90%. Główna część rozwoju energetyki słonecznej przypadła na Chiny, a bardziej dostępne cenowo chińskie panele przyczyniły się do upowszechnienia produkcji energii słonecznej w innych krajach.

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Według OilPrice globalna moc energetyki słonecznej mniej więcej podwajała się co trzy lata. Publikacja zaznacza również, że coraz większą część popytu na rozwiązania solarne tworzą kraje rozwijające się i rosnące rynki.

Rola akumulatorów

Upowszechnianiu dachowych systemów solarnych sprzyja także spadek cen baterii. Pozwala to w szczególności łączyć panele słoneczne z systemami magazynowania energii elektrycznej i częściowo kompensować zależność produkcji od pory dnia. Profesor polityki energetycznej i klimatycznej Uniwersytetu Oksfordzkiego Jan Rosenow powiedział BBC, że w słonecznych regionach systemy produkcji energii słonecznej z magazynowaniem energii już regularnie kosztują mniej niż nowe elektrownie na paliwa kopalne.

OilPrice, powołując się na Yale Environment 360, pisze, że około 63% wschodzących rynków w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej uzyskuje większy udział produkcji z energetyki słonecznej niż Stany Zjednoczone. Wśród takich krajów publikacja wymienia Brazylię, Chile, Salwador, Maroko, Kenię i Namibię. W Pakistanie, według jej danych, szybko rośnie liczba instalowanych domowych systemów solarnych i akumulatorów.

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