2025年太阳能发电量比核电高出13%——OilPrice

2025年，全球太阳能发电量比核电站的发电量高出13%。太阳能发电量达到2778太瓦时，OilPrice报道。

作为对比，2015年，全球太阳能电站发电量为256太瓦时，而核电发电量为2576太瓦时。智库Ember联合创始人戴夫·琼斯在接受BBC采访时称，太阳能超过全球所有核电站的发电量是一个非同寻常的指标。

面板成本下降

该媒体将设备成本大幅下降列为太阳能增长的因素之一。自2010年以来，光伏面板价格下降了90%。太阳能发展的大部分建设集中在中国，而价格更低的中国面板推动了其他国家太阳能发电的普及。

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据OilPrice数据，全球太阳能发电装机容量大约每三年翻一番。该媒体还指出，发展中国家和增长型市场在太阳能解决方案需求中所占比例越来越大。

电池的作用

电池价格下降也促进了屋顶太阳能系统的普及。这尤其使太阳能面板能够与电力储能系统结合，并在一定程度上弥补发电对一天中时间的依赖。牛津大学能源与气候政策教授扬·罗泽诺夫对BBC表示，在阳光充足的地区，配备储能的太阳能发电系统已经经常比新建化石燃料电站成本更低。

OilPrice援引Yale Environment 360报道称，非洲、亚洲和拉丁美洲约63%的新兴市场从太阳能获得的发电占比高于美国。该媒体列举的此类国家包括巴西、智利、萨尔瓦多、摩洛哥、肯尼亚和纳米比亚。根据其数据，巴基斯坦家庭太阳能系统和电池的安装正快速增长。

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