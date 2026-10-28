Filipiny prowadzą negocjacje z Arabią Saudyjską i USA w sprawie magazynowania ropy w kraju. Władze chcą zabezpieczyć się przed gwałtownymi wahaniami cen paliw w związku z wojną wokół Iranu, podaje Asharq Al-Awsat, powołując się na minister energii Sharon Garin.

Negocjacje w sprawie rezerw

Jak powiedziała Garin, Manila rozmawia również o magazynowaniu ropy z Japonią, Kuwejtem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Australią. Filipiny, które importują niemal wszystkie potrzebne im surowce energetyczne, chcą zwiększyć zapasy po tym, jak amerykańskie i izraelskie uderzenia na Iran w lutym zakłóciły dostawy.

Arabia Saudyjska ogłosiła w tym tygodniu wstępne porozumienie w sprawie przechowywania swojej ropy w podziemnych magazynach w Singapurze od 2027 roku. Filipiny równolegle współpracują z Tokio nad utworzeniem regionalnych rezerw ropy, które mają uzupełniać krajowe zapasy.

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Magazyn w Bataan i ryzyko El Niño

W 2027 roku Filipiny planują zbudować w Bataan pierwszy państwowy zbiornik na strategiczne zapasy ropy. Obecnie kraj ma zapasy paliwa na 55 dni przy minimalnym wymogu wynoszącym 15 dni. W prywatnych magazynach znajduje się 1 mln baryłek ropy.

Rząd planuje stopniowo zwiększać strategiczne zapasy do poziomu wystarczającego na 60 dni, dzieląc je po równo między ropę naftową a produkty ropopochodne. Średnie dzienne zużycie produktów ropopochodnych na Filipinach w maju wyniosło około 78 mln litrów, czyli około 490,6 tys. baryłek.

Garin oświadczyła również, że w pierwszej połowie 2027 roku, z powodu zjawiska El Niño, produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych w kraju może spaść o około 60%, a produkcja energii słonecznej — o 20%. Aby zrekompensować niedobór, Filipiny zamierzają zwiększyć produkcję energii elektrycznej w elektrowniach dieslowskich i gazowych.

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