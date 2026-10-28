Korea Południowa i Czechy planują rozszerzać współpracę w energetyce jądrowej, robotyce i sektorze baterii. Mówiono o tym podczas przyjęcia z okazji święta narodowego Czech w Seulu, informuje Korea Herald.

Minister przemysłu Korei Południowej Kim Jong-gwan oświadczył, że rząd popiera projekt w Dukovanach. Wyraził nadzieję, że projekt ten stanie się podstawą dalszej współpracy jądrowej, w szczególności dotyczącej Elektrowni Jądrowej Temelín.

Kontrakt na reaktory w Dukovanach

Firma Korea Hydro & Nuclear Power podpisała w czerwcu 2025 roku kontrakt na budowę dwóch reaktorów w Dukovanach. Umowa przewiduje także opcję budowy kolejnych dwóch reaktorów w Elektrowni Jądrowej Temelín.

Ambasador Czech w Korei Południowej Ivan Jančárek nazwał ten projekt czymś znacznie większym niż tylko budową. Według niego jest to długoterminowa inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne, doskonałość technologiczną i wzajemne zaufanie.

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Robotyka i baterie

Kim Jong-gwan poinformował również, że we wrześniu kraje otworzyły centra współpracy w dziedzinie zaawansowanej robotyki i mobilności przyszłości. Pracują nad utworzeniem centrum współpracy w dziedzinie baterii oraz wspólnym rozwojem baterii nowej generacji.

Minister zaznaczył, że możliwości produkcyjne Korei Południowej i doświadczenie przemysłowe Czech mogą przyspieszyć innowacje i otworzyć nowe możliwości na światowych rynkach. Według jego danych w Czechach działa około 110 południowokoreańskich firm.

Jančárek osobno wskazał na perspektywy współpracy w produkcji półprzewodników, sztucznej inteligencji, zaawansowanej produkcji, technologiach obronnych, badaniach naukowych i wymianie studentów. Czechy i Korea Południowa nawiązały stosunki dyplomatyczne w 1990 roku, a partnerstwo strategiczne — w 2015 roku.

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