Южная Корея и Чехия планируют расширять сотрудничество в атомной энергетике, робототехнике и сфере батарей. Об этом говорилось во время приема по случаю национального дня Чехии в Сеуле, сообщает Korea Herald.

Министр промышленности Южной Кореи Ким Чон Гван заявил о поддержке правительством проекта в Дукованах. Он выразил надежду, что этот проект станет основой для дальнейшего ядерного сотрудничества, в частности в отношении АЭС «Темелин».

Контракт на реакторы в Дукованах

Компания Korea Hydro & Nuclear Power в июне 2025 года подписала контракт на строительство двух реакторов в Дукованах. Соглашение также предусматривает опцион на строительство еще двух реакторов на АЭС «Темелин».

Посол Чехии в Южной Корее Иван Янчарек назвал проект значительно большим, чем просто строительство. По его словам, это долгосрочная инвестиция в энергетическую безопасность, технологическое совершенство и взаимное доверие.

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Робототехника и батареи

Ким Чон Гван также сообщил, что в сентябре страны открыли центры сотрудничества в сфере передовой робототехники и мобильности будущего. Они работают над созданием центра сотрудничества в сфере батарей и совместной разработкой батарей нового поколения.

Министр отметил, что производственные возможности Южной Кореи и промышленный опыт Чехии могут ускорить инновации и открыть новые возможности на мировых рынках. По его данным, в Чехии работают около 110 южнокорейских компаний.

Янчарек отдельно отметил перспективы взаимодействия в производстве полупроводников, искусственном интеллекте, передовом производстве, оборонных технологиях, научных исследованиях и студенческих обменах. Чехия и Южная Корея установили дипломатические отношения в 1990 году, а стратегическое партнерство — в 2015 году.

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