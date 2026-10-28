В Великобритании министр финансов Джон Хили заявил, что попросит регуляторов отменить фиксированную ежедневную плату за подключение жилья к газоснабжению. Инициатива является частью его первого бюджета, полный текст которого должны были опубликовать позднее в среду, сообщает Cyprus Mail.

Как изменятся счета за газ

Фиксированная плата взимается независимо от того, потребляет ли домохозяйство газ. Она покрывает расходы на подключение дома к газоснабжению. По данным британского Министерства финансов, для типичного домохозяйства такая плата в среднем составляет 108 фунтов стерлингов в год.

Хили планирует попросить регуляторов отменить этот платеж в 2027 году или как можно скорее после этого. Министерство финансов заявило, что расходы, которые сейчас покрывает фиксированная плата, перенесут в цену потребленного газа. По оценке ведомства, около 60% домохозяйств, на которые оформлены счета, смогут сэкономить в среднем 45 фунтов в год.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Стоимость энергии

Министр назвал фиксированные платежи за газ несправедливыми и устаревшими. По его словам, их отмена должна дать миллионам домохозяйств некоторое облегчение на фоне высокой стоимости жизни.

Ранее в этом месяце правительство снизило налог на добавленную стоимость в счетах за электроэнергию. Регулируемый предельный тариф на энергию для британских домохозяйств в октябре вырос на 4%, а некоторые прогнозы предусматривали его повышение примерно на 20% в январе — до более чем 2 тысяч фунтов в год для среднего счета, включающего электроэнергию. Фиксированная плата за электричество при действующем предельном тарифе составляет около 200 фунтов в год.

Читай нас в