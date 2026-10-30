ANZ повысил прогноз Brent до 105 долларов за баррель — OilPrice

Банк ANZ повысил прогноз цены нефти Brent на конец 2026 года на 10 долларов — примерно до 105 долларов за баррель. Как сообщает OilPrice, в банке ожидают, что экспорт нефти с Ближнего Востока, доступность судов и поставки топлива будут оставаться ограниченными до декабря.

Прогноз без нового потрясения

Стратеги ANZ отметили, что их прогноз не предполагает нового геополитического шока. Он основан на предположении, что действующие ограничения для ближневосточного экспорта, судоходства и рынка нефтепродуктов сохранятся до конца года.

По оценке банка, мировые рынки потеряли значительную часть резервов, которые могли бы смягчить новые потрясения. В ANZ заявили, что восемь месяцев адаптации к перебоям с поставками с Ближнего Востока существенно ослабили такие буферы. В то же время дальнейшая эскалация в регионе, по мнению банка, способна поднять цены еще выше.

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Оценки UBS и Goldman Sachs

Ранее UBS также пересмотрел свой прогноз Brent на конец 2026 года — со 100 до 110 долларов за баррель. Банк объяснил это неопределенностью вокруг конфликта на Ближнем Востоке, объемов производства и экспорта из региона, а также мирового спроса на нефть.

Goldman Sachs ожидает, что Brent будет стоить 90 долларов за баррель в конце года, а средняя цена в 2027 году составит 80 долларов. При этом в банке считают, что риски для этого прогноза смещены в сторону роста. Goldman Sachs оценивает заложенную в цену Brent премию за риск примерно в 27 долларов за баррель.

OilPrice также пишет, что цены на нефть движутся к четвертому подряд месячному росту на фоне эскалации атак хуситов на Саудовскую Аравию и ожиданий возможных новых ударов США и Израиля по Ирану.

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