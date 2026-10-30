ANZ podniósł prognozę Brent do 105 dolarów za baryłkę — OilPrice

Bank ANZ podniósł prognozę ceny ropy Brent na koniec 2026 roku o 10 dolarów — do około 105 dolarów za baryłkę. Jak podaje OilPrice, bank oczekuje, że eksport ropy z Bliskiego Wschodu, dostępność statków i dostawy paliw pozostaną ograniczone do grudnia.

Prognoza bez nowego wstrząsu

Stratedzy ANZ zaznaczyli, że ich prognoza nie zakłada nowego szoku geopolitycznego. Opiera się ona na założeniu, że obecne ograniczenia dotyczące eksportu z Bliskiego Wschodu, żeglugi i rynku produktów naftowych utrzymają się do końca roku.

Według oceny banku globalne rynki utraciły znaczną część rezerw, które mogłyby złagodzić nowe wstrząsy. W ANZ stwierdzono, że osiem miesięcy dostosowywania się do zakłóceń dostaw z Bliskiego Wschodu znacząco osłabiło takie bufory. Jednocześnie dalsza eskalacja w regionie może, zdaniem banku, podnieść ceny jeszcze wyżej.

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Oceny UBS i Goldman Sachs

Wcześniej UBS również zrewidował prognozę Brent na koniec 2026 roku — ze 100 do 110 dolarów za baryłkę. Bank wyjaśnił to niepewnością wokół konfliktu na Bliskim Wschodzie, wielkości produkcji i eksportu z regionu oraz światowego popytu na ropę.

Goldman Sachs oczekuje, że Brent będzie kosztować 90 dolarów za baryłkę pod koniec roku, a średnia cena w 2027 roku wyniesie 80 dolarów. Jednocześnie bank uważa, że ryzyka dla tej prognozy są przesunięte w górę. Goldman Sachs szacuje premię za ryzyko uwzględnioną w cenie Brent na około 27 dolarów za baryłkę.

OilPrice pisze również, że ceny ropy zmierzają ku czwartemu z rzędu miesięcznemu wzrostowi w związku z eskalacją ataków Huti na Arabię Saudyjską oraz oczekiwaniami możliwych nowych uderzeń USA i Izraela na Iran.

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