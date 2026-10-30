ANZ将布伦特原油预测上调至每桶105美元——OilPrice

ANZ银行将2026年底布伦特原油价格预测上调10美元，至每桶约105美元。正如OilPrice报道，该行预计，中东石油出口、船舶可用性和燃料供应将持续受限至12月。

没有新冲击的预测

ANZ策略师指出，其预测并未预设新的地缘政治冲击。该预测基于这样的假设：对中东出口、航运和石油产品市场的现有限制将持续到年底。

该行评估称，全球市场已经失去了本可缓解新冲击的大部分储备。ANZ表示，八个月来对中东供应中断的适应已显著削弱了这类缓冲。与此同时，该行认为，该地区局势进一步升级可能会将价格推得更高。

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UBS和高盛的评估

此前，瑞银也将其2026年底布伦特原油预测从每桶100美元上调至110美元。该行将此归因于围绕中东冲突、该地区的产量和出口量以及全球石油需求的不确定性。

高盛预计，布伦特原油在年底将为每桶90美元，2027年的平均价格将为80美元。同时，该行认为这一预测面临的风险偏向上行。高盛估计，布伦特价格中计入的风险溢价约为每桶27美元。

OilPrice还写道，在胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击升级，以及市场预期美国和以色列可能对伊朗发动新的打击之际，油价正迈向连续第四个月上涨。

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