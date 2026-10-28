Гілі попросить регуляторів скасувати фіксовану плату за газ — Cyprus Mail

У Великій Британії міністр фінансів Джон Гілі заявив, що попросить регуляторів скасувати фіксовану щоденну плату за підключення житла до газопостачання. Ініціатива є частиною його першого бюджету, повний текст якого мали оприлюднити пізніше в середу, повідомляє Cyprus Mail.

Як зміняться рахунки за газ

Фіксована плата стягується незалежно від того, чи споживає домогосподарство газ. Вона покриває витрати на підключення будинку до газопостачання. За даними британського Міністерства фінансів, для типового домогосподарства така плата в середньому становить 108 фунтів стерлінгів на рік.

Гілі планує попросити регуляторів скасувати цей платіж у 2027 році або якомога швидше після цього. Міністерство фінансів заявило, що витрати, які нині покриває фіксована плата, перенесуть у ціну спожитого газу. За оцінкою відомства, приблизно 60% домогосподарств, на які оформлено рахунки, зможуть заощадити в середньому 45 фунтів на рік.

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Вартість енергії

Міністр назвав фіксовані платежі за газ несправедливими та застарілими. За його словами, їхнє скасування має дати мільйонам домогосподарств певне полегшення на тлі високої вартості життя.

Раніше цього місяця уряд знизив податок на додану вартість у рахунках за електроенергію. Регульована гранична ціна на енергію для британських домогосподарств у жовтні зросла на 4%, а деякі прогнози передбачали її підвищення приблизно на 20% у січні — до понад 2 тисяч фунтів на рік для середнього рахунку, що включає електроенергію. Фіксована плата за електрику за чинної граничної ціни становить близько 200 фунтів на рік.

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