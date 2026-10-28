W Wielkiej Brytanii minister finansów John Healey oświadczył, że poprosi regulatorów o zniesienie stałej dziennej opłaty za podłączenie gospodarstw domowych do dostaw gazu. Inicjatywa jest częścią jego pierwszego budżetu, którego pełny tekst miał zostać opublikowany później w środę, informuje Cyprus Mail.

Jak zmienią się rachunki za gaz

Stała opłata jest pobierana niezależnie od tego, czy gospodarstwo domowe zużywa gaz. Pokrywa ona koszty podłączenia domu do dostaw gazu. Według brytyjskiego Ministerstwa Finansów dla typowego gospodarstwa domowego opłata ta wynosi średnio 108 funtów szterlingów rocznie.

Healey planuje poprosić regulatorów o zniesienie tej opłaty w 2027 roku lub tak szybko, jak będzie to możliwe po tym terminie. Ministerstwo Finansów oświadczyło, że koszty obecnie pokrywane przez stałą opłatę zostaną przeniesione do ceny zużytego gazu. Według szacunków resortu około 60% gospodarstw domowych, na które wystawiane są rachunki, będzie mogło zaoszczędzić średnio 45 funtów rocznie.

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Koszty energii

Minister nazwał stałe opłaty za gaz niesprawiedliwymi i przestarzałymi. Jak powiedział, ich zniesienie powinno przynieść milionom gospodarstw domowych pewną ulgę w obliczu wysokich kosztów życia.

Wcześniej w tym miesiącu rząd obniżył podatek od wartości dodanej na rachunkach za energię elektryczną. Regulowany limit cen energii dla brytyjskich gospodarstw domowych wzrósł w październiku o 4%, a niektóre prognozy przewidywały jego wzrost o około 20% w styczniu — do ponad 2 tys. funtów rocznie dla przeciętnego rachunku obejmującego energię elektryczną. Stała opłata za energię elektryczną przy obecnym limicie cen wynosi około 200 funtów rocznie.

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