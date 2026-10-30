В Финляндии средняя цена дизельного топлива в октябре достигла 2,49 евро за литр — это самый высокий показатель с июня 2022 года. Тогдашний уровень цены превышен на пять центов, сообщает YLE News со ссылкой на данные Статистического управления Финляндии.

Рост почти на 50% за год

В октябре прошлого года средняя цена литра дизеля составляла 1,67 евро. Таким образом, за год она выросла почти на 50%.

Старший статистик Статистического управления Финляндии Кристиина Ниеминен отметила, что нефть поступает на рынок несмотря на военную ситуацию, однако неопределённость, связанная с транспортировкой, влияет на поставки и повышает потребительские цены.

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Бензин также подорожал

В октябре в Финляндии выросли и средние цены на бензин. Литр бензина с октановым числом 98 стоил в среднем 2,38 евро, а бензина 95 — 2,28 евро.

По сравнению с октябрём предыдущего года средняя цена бензина 95 выросла на 33,3%, а бензина 98 — на 31,5%.

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