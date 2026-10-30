W Finlandii średnia cena oleju napędowego w październiku osiągnęła 2,49 euro za litr — to najwyższy poziom od czerwca 2022 roku. Ówczesny poziom cen został przekroczony o pięć centów, informuje YLE News, powołując się na dane Urzędu Statystycznego Finlandii.

Wzrost o niemal 50% w ciągu roku

W październiku ubiegłego roku średnia cena litra diesla wynosiła 1,67 euro. Oznacza to, że w ciągu roku wzrosła o niemal 50%.

Starsza statystyczka Urzędu Statystycznego Finlandii Kristiina Nieminen zaznaczyła, że ropa trafia na rynek mimo sytuacji wojennej, jednak niepewność związana z transportem wpływa na dostawy i podnosi ceny konsumenckie.

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Benzyna również podrożała

W październiku w Finlandii wzrosły także średnie ceny benzyny. Litr benzyny 98-oktanowej kosztował średnio 2,38 euro, a benzyny 95-oktanowej — 2,28 euro.

W porównaniu z październikiem poprzedniego roku średnia cena benzyny 95 wzrosła o 33,3%, a benzyny 98 — o 31,5%.

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