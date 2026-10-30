В Латвии с 1 ноября повысят тарифы на тепловую энергию в Цесисе, Гулбене, Елгаве, Салдусе, Валмиере, Добеле и Юрмале. Регулятор утвердил повышение тарифов в ноябре для 13 регулируемых поставщиков, сообщает LSM English.

Где изменятся тарифы

В то же время с 1 ноября более низкие тарифы на тепловую энергию будут действовать в Ауце, Бене и Лиелауце. В Талси повышенный тариф введут с 18 ноября 2026 года.

Латвийская Комиссия по регулированию общественных услуг объяснила, что подорожание в нескольких муниципалитетах преимущественно связано с ростом стоимости топлива, прежде всего древесных пеллет и щепы. По данным регулятора, закупочные цены на пеллеты в отдельных случаях удвоились или утроились, а цена древесной щепы выросла более чем на 80%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Влияние цен на топливо

Директор энергетического департамента регулятора Янис Негрибс также заявил, что цена природного газа на мировом энергетическом рынке достигла самого высокого уровня за последние годы из-за геополитической неопределенности и перебоев с поставками. Такие расходы отражаются в тарифах на тепло, в частности когда компании заключают новые контракты на закупку топлива.

По словам Негрибса, перед началом отопительного сезона поставщики традиционно пересматривают тарифы, чтобы привести их в соответствие с фактическими расходами. Он подчеркнул, что повышение тарифа не обязательно означает такой же рост счета: на сумму платежа также влияют энергоэффективность здания и объем потребленного тепла.

Данные о ценах на газ

По данным Eurostat, в первом полугодии 2026 года средняя цена газа для домохозяйств в ЕС составляла 0,11 евро за киловатт-час. Это на 10,2% меньше, чем во втором полугодии 2025 года, и на 3,5% меньше в годовом измерении. В Латвии показатель составил 10,2 за 100 кВт·ч в стандарте покупательной способности, что выше, чем в Литве с 7,8 и Эстонии с 8,7.

Читай нас в