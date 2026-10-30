Na Łotwie od 1 listopada wzrosną taryfy za energię cieplną w Cēsis, Gulbene, Jełgawie, Saldus, Valmierze, Dobele i Jurmale. Regulator zatwierdził listopadowe podwyżki taryf dla 13 regulowanych dostawców, informuje LSM English.

Gdzie zmienią się taryfy

Jednocześnie od 1 listopada niższe taryfy za energię cieplną będą obowiązywać w Auce, Bēne i Lielauce. W Talsi podwyższoną taryfę wprowadzą od 18 listopada 2026 roku.

Łotewska Komisja Regulacji Usług Publicznych wyjaśniła, że wzrost cen w kilku gminach jest związany głównie ze wzrostem kosztów paliwa, przede wszystkim peletów drzewnych i zrębków. Według regulatora ceny zakupu peletów w niektórych przypadkach podwoiły się lub potroiły, a cena zrębków drzewnych wzrosła o ponad 80%.

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Wpływ cen paliw

Dyrektor departamentu energetyki regulatora Jānis Negrībs oświadczył również, że cena gazu ziemnego na światowym rynku energii osiągnęła najwyższy poziom od kilku lat z powodu niepewności geopolitycznej i zakłóceń w dostawach. Koszty te znajdują odzwierciedlenie w taryfach za ciepło, w szczególności gdy spółki zawierają nowe umowy na zakup paliwa.

Według Negrībsa przed rozpoczęciem sezonu grzewczego dostawcy tradycyjnie rewidują taryfy, aby dostosować je do rzeczywistych kosztów. Podkreślił, że podwyżka taryfy niekoniecznie oznacza taki sam wzrost rachunku: na kwotę płatności wpływają również efektywność energetyczna budynku oraz ilość zużytego ciepła.

Dane dotyczące cen gazu

Według Eurostatu w pierwszym półroczu 2026 roku średnia cena gazu dla gospodarstw domowych w UE wyniosła 0,11 euro za kilowatogodzinę. Była ona o 10,2% niższa niż w drugim półroczu 2025 roku i o 3,5% niższa w ujęciu rocznym. Na Łotwie wskaźnik wyniósł 10,2 za 100 kWh według standardu siły nabywczej, więcej niż na Litwie, gdzie wyniósł 7,8, oraz w Estonii, gdzie wyniósł 8,7.

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