拉脱维亚将从11月1日起上调采西斯、古尔贝内、叶尔加瓦、萨尔杜斯、瓦尔米耶拉、多贝莱和尤尔马拉的热能费率。监管机构批准了13家受监管供应商在11月上调费率，LSM English报道。

费率将在哪些地区调整

与此同时，从11月1日起，奥采、贝内和利耶劳采将实施较低的热能费率。在塔尔西，上调后的费率将从2026年11月18日起实施。

拉脱维亚公共服务监管委员会解释称，多个市镇的价格上涨主要与燃料成本上升有关，尤其是木质颗粒燃料和木屑。监管机构数据显示，颗粒燃料采购价格在一些情况下翻倍或增至三倍，木屑价格则上涨了80%以上。

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燃料价格的影响

监管机构能源部门主任雅尼斯·内格里布斯还表示，由于地缘政治不确定性和供应中断，全球能源市场上的天然气价格已升至近年来最高水平。这些成本会反映在供热费率中，尤其是在企业签订新的燃料采购合同时。

内格里布斯表示，在供暖季开始前，供应商通常会调整费率，使其与实际成本相符。他强调，费率上调不一定意味着账单会同等幅度增加：建筑物的能源效率和热能消费量也会影响应付金额。

天然气价格数据

根据欧盟统计局数据，2026年上半年，欧盟家庭用户的平均天然气价格为每千瓦时0.11欧元。这比2025年下半年低10.2%，同比低3.5%。在拉脱维亚，按购买力标准计算，该指标为每100千瓦时10.2，高于立陶宛的7.8和爱沙尼亚的8.7。

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