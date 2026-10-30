Объем сделок по слияниям и поглощениям в нефтегазовом секторе, где покупателем или объектом приобретения был участник из Великобритании, с начала 2026 года достиг $19,6 млрд. Это превышает $16,5 млрд за весь 2025 год и является самым высоким уровнем активности как минимум с 2022 года, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на данные LSEG.

Аналитики и банкиры ожидают дальнейшей консолидации в британском секторе Северного моря. Среди факторов они называют высокие цены на нефть и газ, необходимость сокращать расходы на зрелых месторождениях, а также налоговые стимулы для объединения компаний.

Налоги и расходы

Ставка налогообложения добычи нефти и газа в Великобритании составляет 78% после введения и повышения Energy Profits Levy. Директор по корпоративным исследованиям Wood Mackenzie Грейг Эйткен заявил, что в последние годы в секторе уже происходило немало сделок, обусловленных налоговыми факторами.

Представитель консалтинговой компании MKI Тони Уайт отметил, что объединение двух операторов в британском секторе Северного моря может позволить более крупной компании воспользоваться налоговыми кредитами и операционными синергиями. В Cavendish считают, что небольшие операторы испытывают все большее давление с целью объединения, поиска капитала или принятия предложений о поглощении.

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Продажа активов BP

В июле BP объявила о намерении продать свои нефтегазовые месторождения в Северном море в рамках пересмотра портфеля для повышения прибыльности. Аналитики оценивали потенциальную стоимость продажи примерно в $2 млрд. По словам осведомленного о процессе человека, следующий раунд торгов должен состояться в декабре.

Среди возможных покупателей активов BP аналитик Cavendish Джеймс Маккормак назвал британские компании EnQuest, NEO NEXT+ и Ithaca. Генеральный директор EnQuest Амджад Бсейсу ранее заявлял о заинтересованности в этих активах.

Новые сделки на рынке

В сентябре Genel Energy повысила предложение о приобретении Capricorn Energy до $436 млн, опередив норвежскую DNO. Израильская Ratio Petroleum в августе предложила $196 млн за Pharos Energy, превысив предложение Serica Energy. Gulf Keystone Petroleum и ShaMaran Petroleum также объявили о слиянии путем обмена акциями на $601 млн, а Ithaca договорилась приобрести у канадской Suncor три морских нефтяных актива за 1,2 млрд канадских долларов.

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