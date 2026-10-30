Wartość transakcji fuzji i przejęć w sektorze ropy i gazu, w których uczestnik z Wielkiej Brytanii był nabywcą lub celem przejęcia, od początku 2026 roku sięgnęła 19,6 mld USD. Przewyższa to 16,5 mld USD za cały 2025 rok i jest najwyższym poziomem aktywności co najmniej od 2022 roku, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na dane LSEG.

Analitycy i bankierzy oczekują dalszej konsolidacji w brytyjskim sektorze Morza Północnego. Wśród czynników wymieniają wysokie ceny ropy i gazu, potrzebę ograniczania kosztów na dojrzałych złożach oraz zachęty podatkowe do łączenia spółek.

Podatki i koszty

Stawka opodatkowania wydobycia ropy i gazu w Wielkiej Brytanii wynosi 78% po wprowadzeniu i podwyższeniu Energy Profits Levy. Dyrektor ds. badań korporacyjnych w Wood Mackenzie, Greig Aitken, stwierdził, że w ostatnich latach w sektorze doszło już do wielu transakcji uwarunkowanych czynnikami podatkowymi.

Przedstawiciel firmy konsultingowej MKI Tony White zaznaczył, że połączenie dwóch operatorów w brytyjskim sektorze Morza Północnego może umożliwić większej spółce skorzystanie z ulg podatkowych i synergii operacyjnych. Cavendish uważa, że mniejsi operatorzy są pod coraz większą presją, by się łączyć, pozyskiwać kapitał lub przyjmować oferty przejęcia.

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Sprzedaż aktywów BP

W lipcu BP ogłosiło zamiar sprzedaży swoich złóż ropy i gazu na Morzu Północnym w ramach przeglądu portfela mającego zwiększyć rentowność. Analitycy szacowali potencjalną wartość sprzedaży na około 2 mld USD. Według osoby zaznajomionej z procesem kolejna runda licytacji ma odbyć się w grudniu.

Wśród potencjalnych nabywców aktywów BP analityk Cavendish James McCormack wymienił brytyjskie spółki EnQuest, NEO NEXT+ i Ithaca. Dyrektor generalny EnQuest Amjad Bseisu wcześniej deklarował zainteresowanie tymi aktywami.

Nowe transakcje na rynku

We wrześniu Genel Energy podniosła ofertę przejęcia Capricorn Energy do 436 mln USD, wyprzedzając norweską DNO. Izraelska Ratio Petroleum w sierpniu zaoferowała 196 mln USD za Pharos Energy, przewyższając ofertę Serica Energy. Gulf Keystone Petroleum i ShaMaran Petroleum ogłosiły także fuzję poprzez wymianę akcji o wartości 601 mln USD, a Ithaca uzgodniła zakup od kanadyjskiego Suncor trzech morskich aktywów naftowych za 1,2 mld dolarów kanadyjskich.

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