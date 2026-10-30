Обсяг нафтогазових угод M&A за участю Британії сягнув $19,6 млрд — Asharq Al-Awsat

Обсяг угод зі злиття та поглинання у нафтогазовому секторі, де покупцем або об'єктом придбання був учасник із Великої Британії, від початку 2026 року сягнув $19,6 млрд. Це перевищує $16,5 млрд за весь 2025 рік і є найвищим показником активності щонайменше з 2022 року, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на дані LSEG.

Аналітики та банкіри очікують подальшої консолідації у британському секторі Північного моря. Серед чинників вони називають високі ціни на нафту й газ, потребу скорочувати витрати на зрілих родовищах, а також податкові стимули для об'єднання компаній.

Податки та витрати

Ставка оподаткування видобутку нафти й газу у Великій Британії після запровадження та підвищення Energy Profits Levy становить 78%. Директор із корпоративних досліджень Wood Mackenzie Грейг Ейткен заявив, що останніми роками в секторі вже відбувалося чимало угод, зумовлених податковими чинниками.

Представник консалтингової компанії MKI Тоні Вайт зазначив, що об'єднання двох операторів у британському секторі Північного моря може дати змогу більшій компанії скористатися податковими кредитами та операційними синергіями. У Cavendish вважають, що менші оператори зазнають дедалі більшого тиску щодо злиття, пошуку капіталу або прийняття пропозицій про поглинання.

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Продаж активів BP

BP у липні оголосила про намір продати свої нафтогазові родовища в Північному морі в межах перегляду портфеля для підвищення прибутковості. Аналітики оцінювали потенційну вартість продажу приблизно у $2 млрд. За словами обізнаної з процесом людини, наступний раунд торгів має відбутися у грудні.

Серед можливих покупців активів BP аналітик Cavendish Джеймс Маккормак назвав британські компанії EnQuest, NEO NEXT+ та Ithaca. Генеральний директор EnQuest Амджад Бсейсу раніше заявляв про зацікавленість у цих активах.

Нові угоди на ринку

У вересні Genel Energy підвищила пропозицію щодо придбання Capricorn Energy до $436 млн, випередивши норвезьку DNO. Ізраїльська Ratio Petroleum у серпні запропонувала $196 млн за Pharos Energy, перевищивши пропозицію Serica Energy. Також Gulf Keystone Petroleum і ShaMaran Petroleum оголосили про злиття шляхом обміну акціями на $601 млн, а Ithaca домовилася придбати у канадської Suncor три морські нафтові активи за 1,2 млрд канадських доларів.

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