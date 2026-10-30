英国参与的油气并购交易额达196亿美元——Asharq Al-Awsat

自2026年初以来，在买方或收购标的为英国参与者的油气行业并购交易中，交易额已达到196亿美元。这超过了2025年全年165亿美元的水平，并且是至少自2022年以来最高的活跃度，Asharq Al-Awsat报道称，数据引自LSEG。

分析师和银行家预计，英国北海地区将进一步整合。他们列举的因素包括高油气价格、削减成熟油田成本的需求，以及鼓励企业合并的税收激励措施。

税收与成本

在实施并上调能源利润税后，英国油气开采的税率为78%。Wood Mackenzie企业研究总监格雷格·艾特肯表示，近年来该行业已经发生了许多由税收因素驱动的交易。

咨询公司MKI代表托尼·怀特指出，在英国北海地区合并两家运营商，可能使规模更大的公司受益于税收抵免和运营协同效应。Cavendish认为，较小的运营商正面临越来越大的压力，需要合并、筹集资本或接受收购要约。

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出售BP资产

BP于7月宣布，计划出售其北海油气田，作为旨在提高盈利能力的投资组合审查的一部分。分析师估计，潜在出售价值约为20亿美元。据一名熟悉该流程的人士称，下一轮竞标应在12月进行。

Cavendish分析师詹姆斯·麦科马克在BP资产的潜在买家中提到了英国公司EnQuest、NEO NEXT+和Ithaca。EnQuest首席执行官阿姆贾德·布赛苏此前表示对这些资产感兴趣。

市场新交易

9月，Genel Energy将收购Capricorn Energy的报价提高至4.36亿美元，超过了挪威DNO。以色列Ratio Petroleum于8月为Pharos Energy出价1.96亿美元，超过了Serica Energy的报价。Gulf Keystone Petroleum和ShaMaran Petroleum也宣布了一项价值6.01亿美元的换股合并交易，而Ithaca同意以12亿加元从加拿大Suncor收购三项海上石油资产。

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