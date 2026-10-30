Компания BP сообщила о росте базовой прибыли по методу восстановительной стоимости в третьем квартале до 8,46 млрд долларов против 2,2 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. Показатель, который BP использует в качестве ключевой метрики дохода, также превысил ожидания аналитиков на уровне 7,33 млрд долларов, сообщает The Guardian.

Маржа переработки и торговля

В BP объяснили скачок прибыли существенно более высокой реализованной маржой нефтепереработки и лучшими результатами торговли газом и маркетингового направления. Доходы компании поддержал рост прибыли от переработки нефти в топливные продукты, в частности дизельное топливо.

Издание отмечает, что мировые цены на нефть оставались ниже пиковых уровней энергетического кризиса 2022 года. В то же время розничные цены на топливо в Великобритании, Европе и США в последние месяцы достигли рекордных уровней на фоне серьезных перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов в регионе Персидского залива и в России.

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Генеральный директор BP Мег О’Нилл заявила, что энергетические рынки по-прежнему определяются волатильностью и нарушениями торговых потоков. По ее словам, нефтеперерабатывающие заводы работали почти на полной мощности, суда выбирали альтернативные и более длинные маршруты, а стратегические и коммерческие резервы помогали покрывать дефицит поставок.

Средства для выплат по Deepwater Horizon

BP заявила, что направит избыточный денежный поток, полученный благодаря прибыли, на полное погашение оставшихся обязательств по аварии на платформе Deepwater Horizon в 2010 году. По данным компании, объем выплат и резервов по этой аварии составил 5,94 млрд долларов.

15 декабря BP должна представить первое крупное обновление стратегии под руководством О’Нилл. Наблюдатели рынка ожидают, что компания изложит планы по наращиванию добычи нефти и газа и может возобновить выкуп собственных акций со следующего года.

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