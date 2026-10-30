BP表示，其第三季度按重置成本法计算的基础利润增至84.6亿美元，而去年同期为22亿美元。BP将这一指标作为关键盈利指标，该数字也超过了分析师预期的73.3亿美元，《卫报》报道。

炼油利润率与交易

BP称，利润大幅增长得益于显著提高的实际炼油利润率，以及天然气交易和营销业务表现改善。该公司的收入受到将原油加工成燃料产品、尤其是柴油所获利润增长的支持。

该报指出，全球油价仍低于2022年能源危机期间的峰值水平。与此同时，受波斯湾地区和俄罗斯炼油厂严重运营中断影响，英国、欧洲和美国的燃油零售价格近几个月已达到创纪录水平。

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BP首席执行官梅格·奥尼尔表示，能源市场仍受波动性和贸易流动受扰的影响。她说，炼油厂几乎满负荷运行，船只选择替代且更长的航线，而战略和商业储备有助于弥补供应短缺。

用于Deepwater Horizon赔付款项的资金

BP表示，将把因利润获得的盈余现金流用于全额偿还与2010年“深水地平线”平台事故相关的剩余义务。根据该公司的数据，与这起事故相关的赔付款和准备金总额为59.4亿美元。

BP将于12月15日在奥尼尔领导下发布首次重大战略更新。市场观察人士预计，该公司将概述增加石油和天然气产量的计划，并可能从明年起恢复股票回购。

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