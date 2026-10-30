BP poinformowało, że jego bazowy zysk według metody kosztu odtworzenia w trzecim kwartale wzrósł do 8,46 mld dolarów wobec 2,2 mld dolarów w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wskaźnik, którego BP używa jako kluczowej miary dochodów, przewyższył również oczekiwania analityków na poziomie 7,33 mld dolarów, podaje The Guardian.

Marże rafineryjne i handel

BP wyjaśniło skok zysku znacznie wyższymi zrealizowanymi marżami z rafinacji ropy oraz lepszymi wynikami handlu gazem i działalności marketingowej. Dochody spółki wsparł wzrost zysków z przetwarzania ropy na produkty paliwowe, w tym olej napędowy.

Gazeta zauważa, że światowe ceny ropy pozostawały poniżej szczytowych poziomów kryzysu energetycznego z 2022 roku. Jednocześnie detaliczne ceny paliw w Wielkiej Brytanii, Europie i USA osiągnęły w ostatnich miesiącach rekordowe poziomy w związku z poważnymi zakłóceniami pracy rafinerii w regionie Zatoki Perskiej i w Rosji.

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Dyrektor generalna BP Meg O’Neill oświadczyła, że rynki energii nadal są kształtowane przez zmienność i zakłócenia przepływów handlowych. Według niej rafinerie pracowały niemal z pełną mocą, statki wybierały alternatywne i dłuższe trasy, a rezerwy strategiczne i komercyjne pomagały pokrywać niedobory dostaw.

Środki na wypłaty za Deepwater Horizon

BP oświadczyło, że przeznaczy nadwyżkę przepływów pieniężnych uzyskanych dzięki zyskom na pełne uregulowanie pozostałych zobowiązań związanych z awarią platformy Deepwater Horizon z 2010 roku. Według danych spółki wartość wypłat i rezerw związanych z tą awarią wyniosła 5,94 mld dolarów.

15 grudnia BP ma przedstawić pierwszą dużą aktualizację strategii pod kierownictwem O’Neill. Obserwatorzy rynku oczekują, że spółka przedstawi plany zwiększenia wydobycia ropy i gazu oraz może wznowić skup własnych akcji od przyszłego roku.

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