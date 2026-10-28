В Италии ввели новое снижение акциза на дизельное топливо на 4,9 цента за литр. Соответствующая мера была опубликована в официальном вестнике страны 28 октября; она будет действовать до 7 ноября. Как сообщает ANSA English, решение является частью правительственных мер по поддержке домохозяйств и предприятий на фоне роста цен на топливо, связанного с войной в Иране.

Предыдущие снижения акциза

Первое снижение акциза на дизель правительство Италии одобрило в марте, после начала войны. В последующие месяцы снижение составляло 17 центов за литр, однако позднее его постепенно сократили до 12,2, а затем до 6,1 цента. Действие предыдущего снижения завершилось в начале октября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Протесты из-за цен на топливо

В последние недели фермеры, рыбаки, водители такси и дальнобойщики проводили в Италии забастовки и масштабные протесты. Они заявляли о трудностях из-за высоких цен на топливо.

В начале октября государственная энергетическая компания Eni при поддержке правительства установила предельные цены на своих автозаправочных станциях: 2,25 евро за литр дизеля и 1,99 евро за литр неэтилированного бензина. Несколько других операторов АЗС в стране последовали этому решению. На прошлой неделе Eni сообщила, что ограничение цен будет действовать до конца года; такой же срок установила кувейтская компания Q8.

Читай нас в