We Włoszech wprowadzono nową obniżkę akcyzy na olej napędowy o 4,9 centa za litr. Odpowiedni środek opublikowano w oficjalnym dzienniku kraju 28 października; będzie on obowiązywać do 7 listopada. Jak podaje ANSA English, decyzja jest częścią rządowych działań mających wesprzeć gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w obliczu wzrostu cen paliw związanego z wojną w Iranie.

Poprzednie obniżki akcyzy

Włoski rząd zatwierdził pierwszą obniżkę akcyzy na olej napędowy w marcu, po rozpoczęciu wojny. W kolejnych miesiącach obniżka wynosiła 17 centów za litr, jednak później stopniowo zmniejszono ją do 12,2, a następnie do 6,1 centa. Poprzednia obniżka przestała obowiązywać na początku października.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Protesty z powodu cen paliw

W ostatnich tygodniach rolnicy, rybacy, taksówkarze i kierowcy ciężarówek organizowali we Włoszech strajki i masowe protesty. Wskazywali na trudności wynikające z wysokich cen paliw.

Na początku października państwowa spółka energetyczna Eni, zachęcona przez rząd, ustanowiła maksymalne ceny na swoich stacjach paliw: 2,25 euro za litr oleju napędowego oraz 1,99 euro za litr benzyny bezołowiowej. Kilku innych operatorów stacji paliw w kraju poszło w ślady tej decyzji. W ubiegłym tygodniu Eni poinformowała, że jej ograniczenie cen będzie obowiązywać do końca roku; taki sam termin ustaliła kuwejcka firma Q8.

Czytaj nas na