Министр энергетики объявил предельные цены на топливо, которые должны действовать на автозаправочных станциях в четверг. Максимальная цена литра бензина А-95 составит 6,53 злотого, бензина А-98 — 7,37 злотого, дизельного топлива — 8,20 злотого, сообщает RMF24.

Изменения по сравнению со средой

В среду максимальная цена литра бензина А-95 составляла 6,55 злотого. Следовательно, в четверг её верхний предел должен снизиться на 0,02 злотого.

Максимальная стоимость дизельного топлива должна уменьшиться на 0,08 злотого — с 8,28 до 8,20 злотого за литр. В то же время предельная цена бензина А-98 вырастет: в среду она составляла 7,24 злотого за литр, а в четверг должна достичь 7,37 злотого.

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Третий этап пакета CPN

Объявление максимальных цен является частью третьего этапа пакета «Цены на топливо ниже» (CPN). Механизм запустили после вступления в силу части положений закона о налоге на сверхприбыли топливных компаний.

Президент подписал закон и одновременно направил его в Конституционный трибунал в порядке последующего контроля. Согласно планам правительства, весь пакет поддержки цен на топливо будет действовать до конца года.

Первый этап CPN ввели в конце марта в ответ на подорожание нефти из-за войны США и Израиля с Ираном. Он действовал до конца июня, а снижение акциза — до середины июня. Второй этап программы, без снижения акциза, действовал с 17 по 31 августа.

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