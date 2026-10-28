Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw, które mają obowiązywać na stacjach benzynowych w czwartek. Maksymalna cena litra benzyny A-95 wyniesie 6,53 zł, benzyny A-98 — 7,37 zł, a oleju napędowego — 8,20 zł, informuje RMF24.

Zmiany w porównaniu ze środą

W środę maksymalna cena litra benzyny A-95 wynosiła 6,55 zł. Zatem w czwartek jej górna granica ma spaść o 0,02 zł.

Maksymalna cena oleju napędowego ma zmniejszyć się o 0,08 zł — z 8,28 do 8,20 zł za litr. Jednocześnie wzrośnie cena maksymalna benzyny A-98: w środę wynosiła ona 7,24 zł za litr, a w czwartek ma sięgnąć 7,37 zł.

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Trzeci etap pakietu CPN

Ogłoszenie maksymalnych cen jest częścią trzeciego etapu pakietu „Ceny paliw niższe” (CPN). Mechanizm uruchomiono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych.

Prezydent podpisał ustawę i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zgodnie z planami rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca roku.

Pierwszy etap CPN wprowadzono pod koniec marca w reakcji na wzrost cen ropy spowodowany wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Obowiązywał on do końca czerwca, a obniżka akcyzy — do połowy czerwca. Drugi etap programu, bez obniżki akcyzy, obowiązywał od 17 do 31 sierpnia.

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