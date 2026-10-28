Міністр енергетики оголосив граничні ціни на пальне на четвер — RMF24

Міністр енергетики оголосив граничні ціни на пальне, які мають діяти на автозаправних станціях у четвер. Максимальна ціна літра бензину А-95 становитиме 6,53 злотого, бензину А-98 — 7,37 злотого, дизельного пального — 8,20 злотого, повідомляє RMF24.

Зміни порівняно із середою

У середу максимальна ціна літра бензину А-95 становила 6,55 злотого. Отже, в четвер її верхня межа має знизитися на 0,02 злотого.

Максимальна вартість дизельного пального має зменшитися на 0,08 злотого — з 8,28 до 8,20 злотого за літр. Водночас гранична ціна бензину А-98 зросте: у середу вона становила 7,24 злотого за літр, а в четвер має сягнути 7,37 злотого.

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Третій етап пакета CPN

Оголошення максимальних цін є частиною третього етапу пакета «Ціни на пальне нижче» (CPN). Механізм запустили після набуття чинності частиною положень закону про податок на надприбутки паливних компаній.

Президент підписав закон і водночас направив його до Конституційного трибуналу в порядку наступного контролю. За планами уряду, весь пакет підтримки цін на пальне діятиме до кінця року.

Перший етап CPN запровадили наприкінці березня як реакцію на подорожчання нафти через війну США та Ізраїлю з Іраном. Він діяв до кінця червня, а зниження акцизу — до середини червня. Другий етап програми, без зниження акцизу, діяв з 17 до 31 серпня.

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